Общество 05 декабря 2023, 15:43 Работу отопления в Москве скорректировали из-за морозов Бирюков: работу системы отопления в Москве скорректировали из-за похолодания Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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Синоптики спрогнозировали, что ночью в Москве температура снизится до -18…-20 градусов. В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям», — подчеркнул он.

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Бирюков добавил, что работы провели под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме.

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения всегда выбирают с учетом температуры воздуха в городе, а задания на корректировку выдают заблаговременно, добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое внесет изменения в порядок оплаты отопления для жителей многоквартирных домов.