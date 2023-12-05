05 декабря 2023, 15:43
Работу отопления в Москве скорректировали из-за морозов
Бирюков: работу системы отопления в Москве скорректировали из-за похолодания
Синоптики спрогнозировали, что ночью в Москве температура снизится до -18…-20 градусов. В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
«В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям», — подчеркнул он.
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Бирюков добавил, что работы провели под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме.
Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения всегда выбирают с учетом температуры воздуха в городе, а задания на корректировку выдают заблаговременно, добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое внесет изменения в порядок оплаты отопления для жителей многоквартирных домов.
ЖКХ
Москва 2023
Петр Бирюков
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