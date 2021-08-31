Работу официанта в России назвали непрестижной

Московский омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов заявил, что в России профессия официанта является непрестижной. По его мнению, в эту сферу идут работать в основном приезжие. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«В ресторанном бизнесе работают достаточно большое количество мигрантов. Отчасти потому, что работа в ресторанном бизнесе сегодня не очень престижна, москвичи и россияне на нее идут плохо», — заявил он.

Он отметил, что в Европейских странах и Америке данная профессия является востребованной. По его мнению, там официантами могут работать и взрослые люди.