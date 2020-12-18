Работу общепита запретили в Псковской области на Новый год

Глава Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что все заведения общепита будут закрыты 31 декабря после 21 вечера. Тоже самое будет 6 и 13 января. Нарушителей ждут штрафы. Известно, что фудкорты в торговых центрах будут работать по обычному графику.

«Если будут фестивали — закроем эту опцию в течении 15 минут и запрет продлится до конца января», — заключил Ведерников.