Работу незаконной свалки строительных отходов остановили в Раменском г. о. Нарушителей оставили без техники
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«В данный момент деятельность по незаконному размещению строительных отходов пресечена», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минэкологии отметили, что неоднократно устраивали рейды в районе деревни Нижнее Мячково, где жители заметили свалку. Инспекторы следили за ситуацией и изымали технику, которую нарушители использовали для сброса мусора.
В связи с тем, что отходы опасны для земель и водоема, было решено отгородить территорию с незаконной свалкой. Кроме того, подмосковному МВД поручили выяснить, кто является собственником участков и откуда привозился мусор. Также правоохранители должны забрать оставшуюся технику и решить вопрос о возбуждении уголовных дел.
Первыми свалку заметили жители подмосковной деревни. Они рассказали о горе мусора активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые обратились за помощью в министерство.
По словам граждан, они пытались самостоятельно бороться с нарушителями, но действия ни к чему не привели. Отходы продолжили привозить на большегрузах вечером и ночью.
Во время рейда выяснилось, что в общей сложности мусор занял порядка 4,5 гектара земли. На свалку свозили покрышки, различный грунт, старое покрытие спортплощадок и другие строительные отходы.