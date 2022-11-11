Общество 11 ноября 2022, 15:29 Работу научного центра Вудро Вильсона в России признали нежелательной Генпрокуратура заявила, что деятельность центра Вудро Вильсона представляет угрозу России РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность зарубежной организации «Международный научный центр имени Вудро Вильсона в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

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Решение Генпрокуратуры направили в Минюст, чтобы его внесли в список иностранных и международных неправительственных организаций с нежелательной на территории России деятельностью.

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Депутат Александр Якубовский сообщил ранее, что группа парламентариев выступила с предложением признать «Гринпис» нежелательной. По его словам, несмотря на то, что организация пропагандирует благие цели, ее работа является деструктивной.

Активисты, подчеркнул Якубовский, проводят антироссийские акции в других странах. Также он заверил, что среди руководства организации есть граждане недружественных России стран, а финансирование работы «Гринписа» на 70% состоит из средств иностранных фондов.