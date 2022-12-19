Общество 19 декабря 2022, 23:35 Работу налоговых нерезидентов предложили ограничить в России Депутат Исаев: налоговым нерезидентам запретят заключать договоры об удаленной работе freepik

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Налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям. Об этом сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, написало РИА «Новости».

Так парламентарий оценил инициативу главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, который предположил введение ограничений для россиян, покинувших страну после объявления частичной мобилизации.

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«Не допускается заключение договора трудового или соглашения к трудовому договору об удаленной работе для лиц, которые по нашему налоговому законодательству не являются резидентами России», — объяснил Исаев.

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Он напомнил, что правительство РФ определит список профессий, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, если они проживают за границей.

Ранее Минцифры РФ не поддержало законодательный запрет на работу в удаленном формате в отечественных IT-компаниях, сотрудники которых находятся за пределами России. В ведомстве указали на необходимость привлекать талантливых работников, даже если те уехали в другие страны.