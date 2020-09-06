Работу над планом восстановления экономики завершили в России

Работа над планом восстановления экономики России уже завершена. Он будет утвержден в сентябре, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, документ пока не подписан, поскольку должен быть утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития.

«Прогноз еще дорабатывается, вносятся последние штрихи», — указал первый вице-премьер в беседе с ТАСС. Он также добавил, что принятие плана ожидается в сентябре.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту России Владимиру Путину 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка.

Ранее стало известно, что единый план по достижению национальных целей развития России будет представлен во вторник, 8 сентября, премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Главе государства Владимиру Путину документ будет направлен до 30 октября. По словам Белоусова, предстоит очень большая работа, которая сейчас находится на достаточно раннем этапе.