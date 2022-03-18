Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Набиуллиной

Президент России Владимир Путин высоко ценит работу Эльвиры Набиуллиной во главе Центробанка. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно давал высокую оценку работе Набиуллиной и ЦБ в целом, и мы видим, как логическое продолжение этого — внесение ее кандидатуры на еще один срок», — сказал Песков, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, президент регулярно общается с главой ЦБ на фоне того, что на регулятор сейчас ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности.

Владимир Путин 18 марта внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на пост главы Банка России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы. Заседание пройдет 21 марта.

Эльвира Набиуллина занимает должность председателя ЦБ РФ с июня 2013 года. Ее полномочия истекают 24 июня 2022 года. Согласно закону, президент России должен внести кандидатуру нового руководителя Центробанка не позднее чем за три месяца до истечения окончания срока работы предыдущего.