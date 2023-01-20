Общество 20 января 2023, 10:04 Работу коллекторских агентств предложили запретить в России Депутаты ЛДПР предложили Госдуме запретить коллекторские агентства в России РИА «Новости»

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В Госдуме представили законопроект о запрете работы коллекторских агентств. Авторами инициативы стали депутаты фракции ЛДПР, сообщил RT.

По мнению авторов проекта, в России нужно запретить деятельность организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности.

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Помимо этого, они считают необходимым запретить кредиторам привлекать третьих лиц для взаимодействия с должником по вопросу просроченных платежей.

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В пояснительной записке депутаты отметили, что, если документ примут, это поможет защитить права и законные интересы россиян, которые оказались в сложной финансовой ситуации.

В качестве еще одного положительного момента они указали на возможность высвобождения большего количества людей, которые могут заниматься производительным трудом.

На сегодня порядок общения между кредитором или коллектором и должником регулируют законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Если человек сталкивается с нарушениями, ему нужно обратиться в Федеральную службу судебных приставов.