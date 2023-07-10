Общество 10 июля 2023, 11:21 Работу Керченской паромной переправы вновь остановили из-за плохой погоды МЧС: работа Керченской паромной переправы временно остановлена из-за ухудшения погоды РИА «Новости»

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Работу Керченской паромной переправы остановили из-за непогоды спустя полчаса после возобновления. Об этом в Telegram-канале сообщило ГУ МЧС по Республике Крым.

«В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы приостановлена», — сообщили в ведомстве.

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В 09:55 управление проинформировало, что паромы начали курсировать в штатном режиме. В 10:26 ведомство опубликовало данные о приостановке работы переправы.

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра вечером 9 июля. По данным на утро понедельника, 10 июля, в очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края стояло более тысячи автомобилей. Водителей предупредили, что время ожидания в пробке со стороны Кубани превышает пять часов. Со стороны Керчи затруднений не наблюдается.

Ранее в работе на Керченской переправе задействовали два десантных корабля, которые занялись перевозкой транспортных средств. При этом дополнительный паром «Керченский-2» на переправе перевели на круглосуточный режим работы.