Работу информационного агентства Regnum приостановили на неопределенное время | 360°

Общество 02 ноября 2022, 20:55 Работу информационного агентства Regnum приостановили на неопределенное время Главред Колеров сообщил, что агентство Regnum приостановило свою работу Pxhere

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Информагентство Regnum приостановило работу на неопределенное время. Об этом заявил главный редактор Модест Колеров, слова которого привел ТАСС.

Он отметил, что решение принято в связи с тем, что собственник управляющей компании вывел из совета директоров гендиректора Юлию Крижанскую.

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«На ее место ввели человека, чью фамилию я даже выучить не могу, не знаю, честно. Никто ничего не объяснил до сих пор, мне — главному редактору — ничего не сказали. Но нельзя просто взять и вытащить одну ножку из-под стула», — сказал Колеров.

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Он подчеркнул, что агентство приостановило вещание, чтобы на ситуацию обратили внимание. По его словам, пока решение носит временный характер. Дальнейшая судьба агентства будет известна после того, как новое руководство даст какую-либо информацию.

Колеров пояснил, что коллектив переживает из-за таких глобальных изменений. Многие в агентстве работают долгие годы. Regnum существует с июля 2002 года. Агентство вещает не только на все регионы России, но и на сопредельные страны Европы, Средней Азии и Закавказья.