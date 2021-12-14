Работодателям станут выплачивать по три МРОТ за молодых сотрудников

В России хотят расширить антикризисную программу выплаты субсидий работодателям, которые нанимают безработных. Ожидается, что с 1 января государство будет платить по три МРОТ за трудоустройство молодежи до 30 лет из «уязвимых категорий».

Программу субсидирования распространят в том числе на тех, кто дает работу соискателям с инвалидностью, без среднего профессионального или высшего образования. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Доплачивать будут и трудоустроившим кандидатам, не нашедших работу в течение четырех месяцев после возвращения с военной службы или после получения образования. Поддержка коснется свыше 117 тысяч россиян, полагают в Минтруде.

Поправки министерство уже подготовило. Они предусмотрены для постановлению правительства, принятом в марте 2021 года. Документ рассказывает о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нанимающих безработных.

Программу намерены расширить и с 1 января 2022 года давать субсидии работодателям на трудоустройство молодежи до 30 лет из «уязвимых категорий на рынке труда». Уже действующий список значительно расширили. Субсидии по-прежнему будет предоставлять Фонд социального страхования в размере трех минимальных размеров оплаты труда за одно рабочее место.