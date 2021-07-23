Работодателям рекомендовали отстранять сотрудников при отказе от вакцинации без причины

Работодателям следует отстранять сотрудников, если те не предоставят документ о вакцинации от коронавируса к указанному сроку без уважительной причины. Об этом сказано в рекомендациях Минтруда и Роспотребнадзора.

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины», — отметили в документе.

Согласно рекомендациям, уважительной причиной являются противопоказания к вакцинации. Если у сотрудника есть медотвод, то его могут перевести на удаленку. Работодатель имеет право принять такое решение, если работу можно выполнять дистанционно.

Еще работодателям рекомендовали проводить среди коллектива разъяснительную работу. На усмотрение руководства организации сотрудникам могут предоставить выходной день для прохождения вакцинации.

«Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива», — заявили в рекомендациях.

В эти 80% сотрудников входят не только привитые от коронавируса, но и те, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев.