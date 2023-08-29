Работодателям разрешили увольнять нетрезвых сотрудников | 360°

Общество 29 августа 2023, 15:33 Работодателям разрешили увольнять нетрезвых сотрудников Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося пьяным на работе

Читать 360tv в

Верховный суд России разрешил работодателям без медицинского освидетельствования увольнять сотрудников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют материалы на сайте суда.

«Состояние наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения необходимо подтвердить как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые сможет оценить суд», — указали в определении.

Реклама

Поводом к вынесению решения стало дело слесаря предприятия «Красный Октябрь» в Санкт-Петербурге. По мнению работодателя, он пришел на работу в нетрезвом виде, после чего согласился написать объяснительную, но отказался от прохождения медосвидетельствования.

Руководство предприятия уволило сотрудника, но он подал иск в суд, который восстановил его в должности. Судья мотивировал решение тем, что опьянение работника не установили объективно.

Однако Верховный суд пересмотрел это дело и указал на необходимость принимать во внимание все факторы, способные подтвердить состояние сотрудника. Для повторного рассмотрения дело отправили в суд первой инстанции.