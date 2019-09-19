Работодателям разрешили тестировать претендентов на портале Роструда

Новый пункт появится в резюме россиян Подробнее

Работодатели получили возможность отбирать претендентов с помощью теста на портале Роструда. При публикации вакансии работодатели могут разместить тестовые вопросы. Это позволит им выбрать наиболее подходящих кандидатов на должность для дальнейшего собеседования.

«Теперь при публикации вакансий работодатели могут разместить тестовые вопросы, которые помогут им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования», — сообщили в Роструде.

В ведомстве добавили, что список вопросов может быть как универсальным, так и уникальным — для каждой конкретной вакансии. Нововведение должно сэкономить время работодателей и помочь получить более полное представление о соискателе, Новый функционал бесплатный, сообщило агентство RNS.

«Работа в России» — федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства. На портале представлены более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме.