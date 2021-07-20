Работодателям предложили дать возможность выдавать ипотеку сотрудникам

Российским работодателям предложили разрешить выдавать своим сотрудникам ипотеку и оформлять купленное жилье в залог. Такая мера позволит сделать квартиры более доступными, заявила федеральная сеть риелторских компаний «Этажи».

Свою инициативу представители федеральной сети изложили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став, фактически, финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом», — процитировала газета «Известия» главу «Этажей» Ильдара Хусаинова.

Если работник уволится, то сможет выплачивать кредит той же компании. По словам авторов идеи, необходимо продумать возможность выкупа закладных у компании банком или другим работодателем. Такой механизм назвали похожим на процесс рефинансирования.

В правительстве заявили, что получили обращение и направили его на проработку в Минфин. В министерстве уточнили, что сейчас инициатива находится на рассмотрении.