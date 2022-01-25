Работодателям предложат тестировать сотрудников на COVID-19 два раза в неделю

Проект рекомендаций по тестированию сотрудников на ковид подготовил Роспотребнадзор. В рамках проекта компаниям с менее чем 500 сотрудниками предлагается устраивать тестирование на COVID-19 дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ.

Для компаний с количеством сотрудников от 500 до одной тысячи человек, документ предлагает тестирование один раз в неделю. Компаниям со штатом более одной тысячи человек рекомендуется устраивать тестирования на COVID-19 не менее одного раза в две недели. Работающих удаленно эта процедура не касается, но ее следует проводить для вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.

По словам представителя Роспотребнадзора, в настоящее время проект находится на стадии обсуждения, его итоговая версия может отличаться от текущей. При этом он будет носить исключительно рекомендательный характер.

По мнению экспертов, если финансовую нагрузку от тестирования возложат на работодателей, проект Роспотребнадзора окажется неосуществим для малого и среднего бизнеса. В настоящее время в подобных компаниях работают около 14 миллионов человек.

Около 30% из них находятся на удаленке — таким образом, тесты понадобятся для 10 миллионов человек. Стоимость одного ПЦР-теста составляет порядка двух тысяч рублей. Затраты бизнеса в общей сложности составят около 40 миллиардов рублей в месяц или 480 миллиардов рублей в год.