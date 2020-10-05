Работодателям предложат относится к самочувствию сотрудников внимательнее
Минздрав организовал IV Всероссийский форум по общественному здоровью, который пройдет с 5 по 6 октября. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По данным издания, мероприятие организовано при поддержке Совфеда РФ, Госдумы, Всемирной организации здравоохранения и федеральных органов исполнительной власти.
«На IV Всероссийском форуме по общественному здоровью планируется обсуждение многих актуальных вопросов, включая укрепление общественного здоровья на рабочих местах», — обратил внимание заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Он напомнил, что в прошлом году в ряд организаций были внедрены корпоративные программы в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».