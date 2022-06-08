Работодателям объяснили, почему нельзя загружать сотрудников перед отпуском

Основатель EiLab, компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI, Елена Хлевная рассказала, почему работодателю не стоит загружать своих сотрудников перед заслуженным отпуском. Об этом написал «ФедералПресс».

По ее словам, перед отпуском даже самый увлеченный работой сотрудник отвлекается на мысли об отдыхе. Изменения происходят на биологическом уровне и, прежде всего, затрагивают его мозг и нервную систему.

Хлевная считает, что руководитель должен давать своему сотруднику более краткосрочные поручения, такие, которые реально будут выполнены до отпуска.

«Хорошо, если в корпоративной среде существует коллективная вовлеченность, чтобы коллеги могли быстро переключиться на выполнение задач в случае, если у работника нет возможности закончить рабочий этап», — сообщила эксперт.

При этом она добавила, что если работник озадачен исключительно планированием отпуска, руководителю стоит перенаправить его эмоции в рабочее русло.