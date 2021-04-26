Работодатели высказали свое отношение к десятидневным майским выходным

Президент России Владимир Путин объявил подписал указ о нерабочих оплачиваемых днях между майскими праздниками в 2021 году. Однако около 23% предпринимателей заявили, что не остановят в эти дни работу.

Еще 23% опрошенных представителей работодателей решили отправить своих работников на длинные майские выходные, показало экспресс-исследование сервиса по поиску работы Headhunter, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Около 54% работодателей еще не решили, будут ли их работники отдыхать с 4 по 7 мая.

Исследование было запущено сразу после подписания Владимиром Путиным указа о нерабочих днях — 23 апреля. Длилось оно два дня, завершилось 25 апреля. В нем приняли участие около 200 представителей бизнеса России.

Ранее Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. Нерабочими их попросила сделать глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы снизить риск роста заболеваемости COVID-19. По ее мнению, из-за разорванных майских каникул россиянам пришлось бы чаще перемещаться на общественном транспорте — для поездок за город и возвращения домой.