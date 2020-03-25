Работодатели рискнут отправить сотрудников на оплачиваемые выходные? Мнение экономиста

Меры, которые озвучил Путин в обращении к россиянам, неожиданные, но коснутся они в первую очередь сотрудников крупных компаний. Такой вывод сделал экономист и доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков.

«Я был приятно удивлен, что на такие меры пойдет государство», — поделился экономист в интервью «360», — «Но если вы официант в ресторане, а ресторан закрылся, вряд ли вы получите зарплату. Я не думаю, что работодатели рискнут отправить людей в оплачиваемые отпуска, потому что сами завязаны на аренде, налогах, коммуналке и прочем. Хотя послабления, которые обещаны по налогам и отчислениям во внебюджетные фонды, сформируют некую подушку безопасности».

Все эти меры, предложенные президентом, в целом смогут улучшить положение тех, кто работает. «Но это, скорее всего, коснется крупных предприятий», — заключил Колмаков.

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о целом списке мер для поддержки граждан. Среди них отсрочки по кредитам, увеличение пособий и льгот, выплаты ветеранам войны и труженикам тыла, уменьшение размера страховых взносов для предпринимателей и другие.