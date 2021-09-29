Работодатели рассказали, какие сотрудники чаще работают удаленно

Почти четверть менеджеров по персоналу признались, что в их компаниях есть переведенные на удаленку сотрудники. Больше всего шансов работать дистанционно у программистов, следует из опроса SuperJob.

IT-специалистов на дистанционную работу перевели 24% компаний, в которых есть возможность работать удаленно, отметил РБК. После них на работу из дома чаще всего переводят бухгалтеров (21%) и специалистов по продажам (18%).

Только 11% работодателей перевели на удаленную работу офисный персонал. Кадровую службу — 10%, а в 8% компаний дистанционно работают снабженцы.

Инженеров и логистов перевели на работу из дома по 7% работодателей.

Россиян чаще всего переводили на удаленку в мае прошлого года (59%) и в декабре (51%).

На прошлой неделе порядка 70% работников московских деловых центров вернулись в офисы. При этом сотрудники стали работать дольше. Об этом заявили аналитики компании «МегаФон», которые изучили с помощью инструментов Big Data мобильный трафик персонала крупнейших бизнес-центров российской столицы. Если в 2019 году сотрудники деловых центров задерживались на работе в среднем на 10 минут, то в 2021 году данный показатель вырос до 40 минут.