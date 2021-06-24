Работодатели перечислили способы мотивации сотрудников

Работодатели перечислили наиболее эффективные способы мотивации сотрудников. Опрос провели специалисты сервиса «Работа.ру» и «Сбер НПФ», сообщил РБК.

Большинство опрошенных (68%) поддерживают рабочий настрой штата благодаря регулярным выплатам премий. Еще 42% респондентов мотивируют подчиненных с помощью систематического повышения заработной платы.

Менее трети (31%) руководителей считают стимулом для сотрудников расширение соцпакета. При этом 18% представителей компаний высказались за тимбилдинг. А еще работодатели (11%) посчитали необходимым создавать благоприятную атмосферу и комфортное рабочее место, написало РИА ФАН.

По результатам исследования выяснилось, что в почти половине компаний соцпакет включает в себя медицинскую страховку и/или обучение сотрудников. Почти четверть компаний также вносит в него оплату питания.

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