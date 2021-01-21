Работодатели объяснили, что значит фраза «мы вам перезвоним»

Российские работодатели объяснили, что для них значит фраза «мы вам перезвоним». Около 23% наниматель используют ее как отказ в трудоустройстве.

«В большинстве случаев фраза „мы вам перезвоним“ из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве», — сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

В исследовании отмечено, что восемь лет назад такой формулировкой отказывали соискателю в работе около 31% работодателей.

Женщины фразу «мы вам перезвоним» чаще мужчин воспринимают как отказ — 67% против 64%. Результаты опроса показали, что в эту фразу больше не верят те соискатели, которые претендуют на зарплату до 30 тысяч рублей - 68%.

Superjob проводил опрос с 11 по 20 января во всех регионах России. В нем участвовали 1000 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб, а также 1600 человек старше 18 лет.