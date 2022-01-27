Работодатели назвали лень главным раздражающим фактором в своих сотрудниках

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что большинство работодателей раздражает в своих сотрудниках лень, неисполнительность, непрофессионализм. Об этом сообщила «Газета.ru».

Шефы не могут спокойно реагировать на лень своих подчиненных. Так ответили 16% респондентов. Еще 12% раздражает неисполнительность. Примерно 9% руководителей назвали главным фактором раздражения непрофессионализм.

Примерно 8% среди опрошенных сотрудников заявили, что некомпетентность — главная черта у начальников, которая способна вызывать раздражение. Еще 7% респондентов отметили, что не приемлют равнодушия и неуважения к подчиненным. При этом 4% раздражает в своих начальниках неуравновешенность.

Среди неприемлемых качеств у руководителей сотрудники называли также высокомерие, жадность, необязательность и непоследовательность действий. Некоторые россияне испытывают негативные эмоции в адрес начальника из-за того, что он отказывается повышать зарплату или задерживает ее.

В опросе приняли участие 1600 представителей сотрудников и 500 руководителей из всех округов России.