Общество 04 августа 2023, 01:55 Работодателей захотели обязать сокращать рабочий день во время жары RT: работодателей предложили обязать сокращать рабочие часы в жару РИА «Новости»

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Работодателей необходимо обязать сокращать рабочие часы по требованию сотрудника при определенных высоких температурах в помещении. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщил RT.

Согласно законопроекту, который внесут на рассмотрение в Госдуму, в целях защиты от воздействия повышенных температур работник сможет потребовать сократить продолжительность своего рабочего дня.

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«Работодатель обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха +28,5 градуса — на один час; при температуре воздуха от +28,6 до + 29 градусов — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 градуса и выше — на четыре часа», — указали в законопроекте.

Как отметили в пояснительной записке, в статью 92 Трудового кодекса РФ необходимо добавить основание для сокращения рабочего дня при повышенной температуре воздуха.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в июне 2023 года снизился до 3,1%, тем самым вновь обновив исторический минимум.