Работодателей в России ждут изменения в процессе подбора персонала

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в закон о занятости населения в России. Заявленная цель поправок — усовершенствовать политику содействия занятости и развить рынок труда, сообщила газета «Ведомости».

Первое чтение прошло 20 апреля. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению. Работодателям стоит готовиться к некоторым изменениям в процессе подбора персонала.

Так, к примеру, взаимодействие служб занятости с работодателями и соискателями будет электронным, уточняется в материале. В законе должен появиться новый пункт, в котором говорится, что соискатели и работодатели смогут обращаться в службы занятости лично или в электронной форме — из личного кабинета на единой цифровой платформе или личного кабинета портала госуслуг.

Взаимодействие служб занятости с работодателями или соискателями будет цифровым. Личное присутствие будет нужно только тогда, когда этого требует закон. Также работодатели будут обязаны размещать имеющиеся вакансии на портале «Работа в России».

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала о самых востребованных профессиях в нашей стране. Это курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер. Она отметила, что этим профессиям могут обучить в центре занятости. Международный HR-консультант Зулия Лоикова добавила, что в России много вакансий дальнобойщика, токаря, фрезеровщика, слесаря, электрика и сантехника.