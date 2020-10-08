Работодателей в России могут обязать нанимать людей с инвалидностью

«Предлагается уточнить редакцию абзаца третьего вышеуказанной статьи, что к обязанностям работодателей будет отнесено не только создание или выделение рабочих места для трудоустройства инвалидов, но и их последующее обязательное трудоустройство на указанные рабочие места не позднее 6 месяцев с момента создания и выделения таких рабочих мест», — говорится в пояснительной записке к документу.

Работодатели должны будут соблюдать квоту с инвалидностью, которая зависит от количества сотрудников. Тем компаниям, где трудятся более 100 человек, устанавливается квота в размере 2-4% среднесписочной численности работников. А где меньше 100 сотрудников — положена квота в размере 3% для приема на работу людей с ограниченными возможностями.

Ранее в Министерстве труда рассказали, кому положен оплачиваемый выходной для медосмотра.