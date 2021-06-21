Работодателей призвали увеличить перерывы для сотрудников в жару

В России необходимо сократить рабочий день и увеличить перерыв для сохранения здоровья людей в жару. С таким призывом в эфире радио «Говорит Москва» выступил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Сократить рабочий день, сделать большой перерыв, чтобы рано утром и поздно вечером работали. Каждая структура сама решит. На госорганы это не распространяется, страна не будет ждать, пока в Москве жара пройдет. Сейчас надо очень серьезную пропаганду вести насчет того, чтобы люди меньше бывали на солнце, особенно дети», — заявил парламентарий.

По словам Онищенко, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо сделать ритм жизни умеренным во время жары. Он рекомендовал всем обратить сейчас особое внимание на питание, одеваться по сезону и носить головные уборы. Ранее Роспотребнадзор потребовал сократить рабочий день до четырех часов, если в офисе температура воздуха поднимается выше +30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жара до +36 градусов сохранится на территории европейской части России до конца недели.