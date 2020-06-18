Избирком Петербурга просит комитет территориального развития разъяснить органам местного самоуправления, а также исполнительным властям, что информирование населения по поправках, не означает принуждение голосовать за них.

В комиссии так же отметили, что по данным из СМИ, в некоторых организациях информирование, о разных способах голосования воспринимается гражданами, как призыв пойти и проголосовать в определенном месте. Поэтому комиссия просит разъяснений.

Уполномоченный по правам человека с Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает, что принуждение в первую очередь подрывает доверие населения.

«Подобные действия, осуществляемые по поручению и с участием должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций, дискредитируют общероссийское голосование, дополнительно подрывают легитимность процедуры принятия изменений в Конституцию Российской Федерации, усиливают недоверие граждан к демократическим институтам», — поделился Александр Шишлов.