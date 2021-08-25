Работнице свердловской птицефабрики вернули стул после ее письма Путину

Работнице Рефтинской птицефабрики в Свердловской области разрешили работать сидя после того, как она обошла все инстанции и даже написала письмо президенту. Об этом сообщило Ura.ru.

Ранее у работниц цеха переработки на птицефабрике начальство отобрало стулья. Это объяснили попыткой повысить производительность труда.

Одна из работниц — Татьяна Клюкина — не стала терпеть такое отношение и начала борьбу за право работать сидя. Она обратилась во все возможные инстанции и даже написала письмо Владимиру Путину.

В итоге руководство сдалось и «в качестве эксперимента» разрешило работать сидя. По словам Клюкиной, ее производительность от этого повысилась.

«Если раньше резала до 300 килограммов курицы за смену, то сейчас 360, то есть на 60 кило больше. Вчера еще одной моей коллеге дали стул. У нее показатели невысокие, решили посмотреть: может, сидя она будет работать лучше», — поделилась женщина.