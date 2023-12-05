Общество 05 декабря 2023, 12:37 Работница питомника Хренова: самостоятельно срубить елку к Новому году можно на специальных плантациях

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При выборе елки к Новому году многие россияне отдают предпочтение живым деревьям. Самостоятельно срубить елку можно на специальных плантациях, сообщила инженер Дмитровского питомника Галина Хренова в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, работники питомника выдают посетителям топор, которым они могут срубить любое понравившееся дерево. Затем специалисты замеряют елку, после чего происходит оплата.

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Хренова отметила, что незаконный сруб дерева в не предназначенных для этого местах грозит штрафом в размере пяти тысяч рублей.