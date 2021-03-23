Работниц кафе осудят за массовое отравление в Перми

В Перми перед судом предстанут сотрудницы кафе, где два года назад произошло массовое отравление, приведшее к смерти человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, отравление произошло в ноябре 2019 года. Несколько десятков человек почувствовали себя дурно после приема пищи. Один из отравившихся в конце декабря умер в больнице. Его отец подал иск на 10 миллионов рублей. Отмечается, что одна из обвиняемых признает свою вину частично, другая — отрицает ее. Им грозит до пяти лет лишения свободы.