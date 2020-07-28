Работников Водоканала Петербурга спросили, включат ли фонтаны на день ВДВ

По словам сотрудников предприятия, решение по работе фонтанов в настоящий момент не принято. Есть вероятность, что воду в гидросооружениях перекрывать не будут.

«Будем ли мы их (фонтаны) отключать или действовать по ситуации — будет принято позднее, ближе ко 2 августа», — рассказали в пресс-службе.

В прошлом году Водоканал ужесточил контроль за главными городскими фонтанами. Некоторые из них были отключены с целью обеспечения безопасности местных жителей и гостей города.

Традиция купания десантников в фонтанах в их профессиональный праздник появилось давно. Одной из версий ее зарождения является то, что 2 августа отмечают Ильин День. Специалисты пояснили, что Илья Пророк у славян считается повелителем дождя и грома. По мнению экспертов, десантники считают его своим покровителем, так как он «расчищает им небо для прыжка».