Работников в России предложили при ЧС отправлять на удаленку

Созданная Госдумой рабочая группа разработала поправки к законопроекту о дистанционной работе. Регионам хотят разрешить отправлять работников на удаленную работу в случае ЧС. При этом работодатели должны будут обеспечить сотрудников устройствами для связи или оплатить их покупку.

Законопроект о дистанционной работе уже прошел первое чтение в парламенте летом 2020 года, пишет «Коммерсант». По словам депутата Андрея Исаева, после первого чтения было рассмотрено 176 поправок от субъектов законодательной инициативы. Кроме того, рабочая группа изучила 90 обращений общественных организаций.

Согласно поправкам, органы власти получат широкие полномочия в случае ЧС. Перевести сотрудников на удаленку можно будет, если на производстве произойдет пожар, авария или возникнут «исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части». При этом согласие работников не потребуется.

В свою очередь работодатель должен будет предоставить оборудование для связи или компенсировать затраты на его приобретение.

Как отметил президент общественного объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин, документ лишь зафиксирует правила, которые уже применяются.