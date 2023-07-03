Общество 03 июля 2023, 11:17 Работников «Почты России» начали массово увольнять из-за новой системы оплаты труда — СМИ «Коммерсант»: изменение системы оплаты труда вызвало в «Почте России» волну увольнений РИА «Новости»

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«Почта России» ограничила деление окладов вакантных должностей между работниками и сократила наем. Из-за этого в компании начались массовые увольнения, сообщил «Коммерсант».

Источник издания рассказал, что «Почта России» понесла большие убытки из-за сокращения трансграничной торговли. Из-за этого в мае ввели изменения в систему оплаты труда: закрыли некоторые ставки и запретили распределять оклады специалистов, чьи вакансии открыты, между действующими работниками.

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Начались массовые увольнения, причем не всегда по желанию самих сотрудников. По словам источника, ситуация разнится в зависимости от региона, но в некоторых недовольных работников отправили под сокращение.

Информацию о новой политике в части начисления зарплат подтвердил еще один источник и член совета директоров «Почты России», председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Последний сказал, что перегибы случились «на отдаленных сельских территориях». Депутат рассчитывает, что компания пересмотрит подход.

По итогам 2022 года убыток «Почты России» достиг 27 миллиардов рублей, выручка сократилась до 208 миллиардов рублей — на 4%. В 2021 году чистая прибыль компании составила 266 миллионов рублей.

Год назад на «Почте России» произошла частичная утечка данных. В интернет выложили персональную информацию клиентов.