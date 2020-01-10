Работников петербургской автомойки осудили за угон машины

По данным издания, мужчины устроились на работу в одну из автомоек в поселке Парголово. В августе прошлого года, будучи навеселе, они решили прокатиться на автомобиле клиента, который оставил свою машину для проведения химчистки салона. Осужденные не справились с управлением, и попали в ДТП. Следующие восемь месяцев они проведут в колонии общего режима.