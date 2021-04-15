facebook_pixel
    15 апреля 2021, 19:24

    Работников ямальской почты заподозрили в краже посылок

    Артур Блянихов

    Жители ямальских городов заподозрили сотрудников сортировочного центра в Салехарде в краже посылок. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По словам одной из горожанок, она заказала посылки из Китая, но так и не получила их.

    «В приложении написано, что посылки отправили, но они так и не дошли. В сортировочном центре не отвечают на звонки. Видимо кому-то из сотрудников приглянулись мои покупки», — предположила собеседница информагентства.

    В Лабытнанги произошел похожий случай. До одного из местных жителей также не дошли мелкие посылки из Китая.