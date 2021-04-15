Работников ямальской почты заподозрили в краже посылок

Жители ямальских городов заподозрили сотрудников сортировочного центра в Салехарде в краже посылок. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По словам одной из горожанок, она заказала посылки из Китая, но так и не получила их.

«В приложении написано, что посылки отправили, но они так и не дошли. В сортировочном центре не отвечают на звонки. Видимо кому-то из сотрудников приглянулись мои покупки», — предположила собеседница информагентства.

В Лабытнанги произошел похожий случай. До одного из местных жителей также не дошли мелкие посылки из Китая.