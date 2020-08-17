Работники «Вектора» рассказали о втором этапе испытания вакцины от COVID-19

Работники научного центра «Вектор» рассказали о втором этапе испытания вакцины от коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, препарат уже поставили добровольцам.

Специалисты отметили, что все переносят вакцину отлично. Ни у кого нет осложнений. Перед экспериментом пациенты проходили тщательный отбор. Для тестирования госпитализировали 86 добровольцев, пишет сайт kp.ru.

«14 человек уже лежат в стационаре. Им поставили вакцину, ребята чувствуют себя хорошо, девчонки в волейбол играют», — рассказали врачи.

Отмечается, что после выписки пациентам еще несколько дней нужно будет наблюдаться у медицинских специалистов, которые курировали их весь эксперимент.