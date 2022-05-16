Работники скорой помощи рассказали, что чаще всего достают из ушей пациентов

Фельдшер подмосковной скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал, какие предметы медики чаще всего извлекают из ушей россиян. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По его словам, что касается детей, то они чаще всего засовывают в уши мелкие предметы.

«В основном, дети запихивают в уши пуговицы, шарики, мелкие детали от игрушек. Лет 10 назад выезжали к девушке, в ухо которой ночью влез таракан. Не все можно достать из уха самим! Но было бы всем проще, если с подобной проблемой люди обращались в больницу самостоятельно», — сказал Беляков.

Как рассказала пациентка Елена, недавно ей в ухо попала ватка, достать которую самостоятельно она не решилась, и поэтому поехала в больницу. Медики извлекли ее за 15 секунд.

«Врачи рассказали, что „травма“ эта довольно частая. Одна дамочка как-то решила отдохнуть от семьи и засунула в уши пластилин, чтобы их не слышать, а он размяк в проходе. Пришлось вымывать», — отметила Елена.

В свою очередь, медицинские работники рекомендует не вызывать скорую помощь по этому поводу, а ехать в больницу самостоятельно.