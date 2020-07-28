Работники Росстата рассказали, какие люди являются самыми религиозными в РФ

Работники Росстата рассказали, какие социальные группы людей являются самыми религиозными в нашей стране. По их словам, женщины в два раза чаще мужчин ходят в церковь.

Уточняется, что лишь 14% представителей мужского пола приходят в храм хотя бы один раз в год, а среди дам 31% посещают святилище. Как отметили аналитики, воцерковленных пожилых россиян в разы больше, чем молодых, пишет сайт NEWS.ru.

Так, чаще всего в храм ходят граждане в возрасте 60–69 лет, их 32% от общего числа. Еще 30% прихожан старше 70 лет. Отмечается, что лишь 20% граждан в возрасте 30–34 лет посещают церковь как минимум раз в год.

Согласно статистике, в последние годы в РФ увеличилось число молодых религиозных семей. Чаще всего они многодетные.