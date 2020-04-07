Работники онкоцентра пожаловались на указания руководства

С 6 апреля ЛРЦ должен заниматься реабилитацией пациентов с коронавирусом вместо лечения онкобольных. Однако по словам работников центра, медучреждение пока не готово к такому режиму работы.

«Мои коллеги в шоке от того, что онкобольных выгнали, но вместе с тем директор написал письмо в Минздрав, что больница не готова к приему пациентов с коронавирусом. В больнице нет средств защиты, нехватка масок… Руководство напугано вашей статьей. Сейчас всех пугают сокращениями, заставляют уходить в неоплачиваемый отпуск. В общем, фикция со всех сторон», — пояснил собеседник «Ридуса».

При этом подчеркивается, что больных с коронавирусом в ЛРЦ не привозят. Директор ЛРЦ Игорь Никитин на звонки издания не ответил.

По словам официального представителя Минздрава РФ, сейчас в ЛРЦ нет ни одного пациента с COVID-19, поэтому для медиков нет никакой опасности.

«Естественно, что без средств индивидуальной защиты никто работать не будет. Если сейчас конкретно работникам не выдали средства индивидуальной защиты, а их не выдали, то это абсолютно нормальная ситуация, потому что получают они их при входе в грязную зону. Сейчас фактически грязная зона является чистой, потому что там нет ни одного пациента. Центр с пациентами с коронавирусом работать не начал», — пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что ЛРЦ перепрофилирован и уже готов принимать пациентов с COVID-19, однако пока не работает, так как пока в этом нет необходимости. Онкобольных, которым пришлось прервать терапию, уже выписали из центра.

«На прошлой неделе был открыт корпус по работе с пациентами с коронавирусом в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова, вчера был открыт корпус в клинике Первого медицинского университета имени Сеченова. Емкостей достаточно. Когда распространение инфекции будет снижаться, будут приняты соответствующие решения. Сейчас пока ЛРЦ готов к приему пациентов с коронавирусом», — добавил Кузнецов.

Он также подчеркнул, что все врачи, которые захотели дальше работать в ЛРЦ, могут работать. Остальных отправили в отпуска — в плановый или за свой счет.