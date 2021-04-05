Работники Московского зоопарка вывели из спячки тушканчиков. Животные провели в холодильных камерах последние пять месяцев, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В настоящий момент здесь обитают три тушканчика. В их числе два малых земляных зайца и один большой. Обычно тушканчики впадают в спячку, когда температура опускается приблизительно до четырех градусов тепла. Специалисты зоопарка постепенно понижали температуру в вольере для имитации природной смены сезона. Также зверьков перевели на высококалорийный корм. Благодаря этому они набрали достаточную массу тела для долгой спячки, написала газета «Известия».

«В течение всей зимы специалисты неустанно следили за самочувствием и весом питомцев. Когда они потеряли примерно четверть веса и их масса достигла летних показателей, зверьков начали будить. Зоологи осторожно достали боксы из холодильников и переместили тушканчиков в вольеры с домиками», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Животные будут постепенно отогреваться и в ближайшее время станут активнее. Пока их кормят легкой пищей — яблоками и морковью.