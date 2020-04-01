Работники индустрии красоты рассказали о проблемах из-за карантина

«Надо терпеть. Терпеть и ждать, пока все закончится. Работать нам нельзя. Все, кто мог, ушел на карантин еще с 28-го», — призналась Соколова.

Она заметила, что у работников beauty-сферы очень близкий контакт с людьми. Даже при работе в маске его очень сложно избежать. По ее словам, никто не был готов финансово к приостановке работы из-за коронавируса.

«Самое главное — чтобы была информация, чтобы люди знали, что они могут делать, на что имеют право, а на что нет», — заметила Соколова.