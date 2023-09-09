09 сентября 2023, 20:57
Работники и воспитанники детсада в Башкирии подхватили кишечную инфекцию
Роспотребнадзор сообщил о вспышке кишечной инфекции в детсаду в Башкирии
Сотрудники и воспитанники детского сада в городе Белорецке подхватили кишечную инфекцию. Роспотребнадзор Башкирии начал проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве.
Здание дошкольного образовательного учреждения опечатали. Угроза распространения инфекции отсутствует. По предварительным данным, причиной вспышки заболевания стал сальмонеллез.
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Сотрудники Роспотребнадзора проведут лабораторные исследования и проверят персонал учреждения по случаю вспышки острой инфекции.
В ночь на 9 сентября стало известно об отравлении 34 человек готовой едой в Санкт-Петербурге. При проверке производственных цехов компании-производителя выявлены грубые нарушения санитарных норм.
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