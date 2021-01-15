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    15 января 2021, 14:12

    Работники Фонда друзей балтийской нерпы начали строить домики для ластоногих

    Полина Петрова

    Работники Фонда друзей балтийской нерпы приступили к строительству домиков для ластоногих. В них тюленевые смогут рожать, даже если оттепель начнется раньше времени, пишет сайт «Петербургский дневник».
    Работники Фонда друзей балтийской нерпы начали строить домики для ластоногих

    Специалисты объяснили, что нерпам для размножения нужны твердый лед и снег. Когда необходимые условия отсутствуют, самки строят специальные логовища. Там они прячут своих детенышей от хищников. В последнее время зимой в Ленинградской области морозы неустойчивы, а снега мало. Зима прошлого года стала аномально теплой. По этой причине до 90 процентов щенков ластоногих погибло.

    В связи с этим Фонд начал работать над проектом «Домик для нерпы».

    «В 2007 году мы узнали, что финны для сохранения поголовья ластоногих строят искусственные логовища из специально привезенного снега, тростника или пластика. В 2016 году мы съездили и посмотрели, как это происходит, запомнили технологию, однако в последующие зимы особых проблем не было, и нерпы справлялись самостоятельно», — пояснила научный сотрудник фонда Елена Андриевская.

    Первые домики были готовы еще в минувшем году. Один из них протестировали на питомцах Крошике и Шлиссике. Они облюбовали помещение и забираются туда при дожде и ветре. В настоящий момент построены три домика, вскоре появится еще семь таких конструкций.