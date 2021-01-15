Работники Фонда друзей балтийской нерпы начали строить домики для ластоногих

Специалисты объяснили, что нерпам для размножения нужны твердый лед и снег. Когда необходимые условия отсутствуют, самки строят специальные логовища. Там они прячут своих детенышей от хищников. В последнее время зимой в Ленинградской области морозы неустойчивы, а снега мало. Зима прошлого года стала аномально теплой. По этой причине до 90 процентов щенков ластоногих погибло.

В связи с этим Фонд начал работать над проектом «Домик для нерпы».

«В 2007 году мы узнали, что финны для сохранения поголовья ластоногих строят искусственные логовища из специально привезенного снега, тростника или пластика. В 2016 году мы съездили и посмотрели, как это происходит, запомнили технологию, однако в последующие зимы особых проблем не было, и нерпы справлялись самостоятельно», — пояснила научный сотрудник фонда Елена Андриевская.

Первые домики были готовы еще в минувшем году. Один из них протестировали на питомцах Крошике и Шлиссике. Они облюбовали помещение и забираются туда при дожде и ветре. В настоящий момент построены три домика, вскоре появится еще семь таких конструкций.