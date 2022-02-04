Работникам в Приморском крае рекомендовали уйти на удаленку

В Приморском крае из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор рекомендует временно остановить работу школ и перевести работников на удаленный режим работы. Об этом написал zr.media.

По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, из-за роста заболевания коронавирусной инфекцией в крае усилены санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.Об этом сообщили на оперативном штабе.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора сообщила, что запрещено проведение любых мероприятий, которые предполагают скопление детей. Исключения составляют занятия в рамках одного класса или группы в образовательных организациях. Необходимо временно остановить учебный процесс, при условии, если заболеваемость коронавирусом, гриппом или ОРВИ составит 20%. Также необходимо приостановить выполнение программ дополнительного образования. Предприятиям рекомендовано перевести на удаленный режим формат как можно больше сотрудников.

Региональные власти обязали глав муниципального образования, издать акты с целью снижения заболевания.

За прошедшие сутки в Приморском крае зафиксировали 868 случаев заражения новым штаммом коронавируса. Это практически на четверть больше, чем сутками ранее.