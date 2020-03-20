Работникам сферы спорта и культуры дадут налоговую отсрочку

Правительство решило поддержать сферу культуры и спорта во время ограничения работы из-за пандемии. Работникам дадут отсрочку по уплате налогов до 1 мая.

«Обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии», — сказано в поручении премьер-министра России Михаила Мишустина.

С помощью такой меры власти хотят поддержать предприятия, которые столкнулись с экономическими проблемами из-за коронавируса. Ранее глава Кабмина сообщал, что оказавшиеся в сложной ситуации отрасли смогут получить налоговые отсрочки.

Министр культуры России Ольга Любимова 17 марта подписала указ о приостановке работы всех подведомственных учреждений. Закрытыми оказались цирки, кинотеатры, музеи и филармонии. Пандемия внесла коррективы и в сферу спорта. Все спортивные мероприятия в России отменили или перенесли на другие даты.

Такие меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Сейчас в России насчитывается 199 случаев заболевания. В мире эта цифра перевалила за отметку в 245 тысяч человек.