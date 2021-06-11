Работникам рассказали, когда выгоднее брать отпуск

Чем больше праздничных дней выпадает в месяце, тем меньше работник получит отпускных. Об этом предупредил консультант по трудовому праву Илья Данцкер, сообщил News.ru.

Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, он оплачивается исходя из средней заработной платы. Чтобы вычислить выгоду, нужно посчитать, насколько больше или меньше сотрудник получил бы, если бы не уходил в отпуск.

«И вот здесь первый принципиальный момент. В отличие от оплаты отпуска рабочее время оплачивается за рабочие дни, а не календарные. Обычно все получают оклад, то есть фиксированную выплату за месяц», — рассказал Данцкер.

Это значит, что стоимость рабочего дня в каждом месяце различается, поскольку она зависит от количества рабочих дней в данном месяце. Например, в апреле 2021 года было 22 рабочих дня, а в январе только 15 из-за новогодних праздников. Чтобы узнать цену рабочего дня в эти месяцы, надо разделить свой оклад на 22 и 15 соответственно. Чем больше знаменатель, тем меньше значение дроби. Значит, в первом месяце года цена рабочего дня получится значительно дороже. Если взять отпуск в январе, работник потеряет оплату своих дорогих рабочих дней и вместо этого получит оплату календарных дней отпуска. Таким образом, самые дорогие дни он обменяет на самые дешевые.

Эксперт посоветовал разбить отпуск с согласия работодателя. Тогда удастся взять одну часть в «дорогом» месяце, а другую — в «дешевом».