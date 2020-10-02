Работникам предложили оплачиваемые выходные при депрессии

Организации начинают нести экономические потери с появлением у сотрудников первых признаков психических расстройств, отметил он. Как следствие, у подчиненных снижается производительность труда, они чаще берут обманом больничные и прогуливают, все больше пьют и употребляют психоактивные вещества. Все это значительно снижает работоспособность и продуктивность.

Результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития показали, что производительность труда сотрудника в состоянии депрессии падает в четыре раза. Помимо этого, из-за этого расстройства на предприятии растет число всевозможных чрезвычайных происшествий: из-за сниженной концентрации люди совершают критические ошибки.

«Прошу вас дать поручение проанализировать возможность и целесообразность выделения дополнительных оплачиваемых выходных дней для граждан, прошедших соответствующий курс лечения и имеющих больничный лист (заключение врача-психотерапевта) с подтвержденным диагнозом «депрессивное (и/или тревожное) расстройство», в целях увеличения периода их психоэмоциональной реабилитации, — говорится в депутатском запросе.

В современном мире депрессия вышла на второе место среди причин потери трудоспособности после сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Количество случаев депрессии сильно увеличивается осенью, отметил психотерапевт Владимир Файнзильберг. На это время года выпадает послеотпускной период, снижение солнечной активности и ухудшение погоды. А в 2020 году ситуация усугубляется еще и пандемией коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно более 615 миллионов человек сталкиваются с симптомами депрессивных или тревожных расстройств. Этот недуг, в частности, влияет на утрату трудоспособности. Из-за этого каждый год глобальная экономика теряет свыше триллиона долларов.